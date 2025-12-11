Эксперт оценил попытку жертв «схемы Долиной» отомстить лишившей их жилья пенсионерке

Эксперт в сфере недвижимости Дмитрий Ракута в разговоре с Рамблером прокомментировал инцидент в Сочи, в ходе которого покупатели квартиры отключили свет пенсионерке, вернувшей себе проданную им недвижимость через суд.

О произошедшем ранее рассказал Shot. По данным Telegram-канала, супруги из Новокузнецка заплатили 6,5 млн рублей за квартиру в Сочи в июле, но столкнулись с отказом прежней владелицы освободить жилплощадь. Несмотря на завершение сделки и формальную выписку продавца, она прекратила общение и не покинула квартиру, заблокировав доступ новым собственникам к приобретенному жилью. Далее события приобрели предсказуемый оборот. Продавец подала иск в суд, заявив, что ее ввели в заблуждение при продаже квартиры. Суд удовлетворил ее требования и признал договор купли-продажи недействительным. В ответ супруги воспользовалась возможностью заключить договор с компанией-поставщиком электроэнергии, представившись действующими собственниками, после чего инициировали отключение электричества в жилье пенсионерки.

Понятно, что отключившие электричество пенсионерке супруги приняли эмоциональное решение. Они посчитали, что с ними поступили несправедливо, и от безысходности они пошли на такой шаг, который может каким-то образом повлиять на проживание женщины в данном объекте недвижимости и оказать на нее психологическое давление. Конечно, такие меры, как отключение электричества (или воды), создадут ей серьезные неудобства, но они не изменят решения суда по квартире. Так что они будут иметь лишь временный эффект. Дмитрий Ракута Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости

Если пенсионерка вновь обратится в суд с иском, то энергоснабжение квартиры будет восстановлено, считает специалист.

«Женщина имеет право все это обжаловать. Скорее всего, после решения суда появится новая точка подключения, которая будет оформлена на пенсионерку. И она сможет ей пользоваться. Возможно, будет несколько лицевых счетов, и по одному из них пустят электричество. То есть без света ее не оставят, ведь суд принял решение, согласно которому на данный момент именно она является собственником объекта недвижимости», - отметил Ракута.

