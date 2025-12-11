В Госдуме допустили перевод на удаленку при вспышке гриппа

В регионах России может быть принято решение о переводе работников на удалёнку при подъеме заболеваемости гриппом, заявил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Регионы России могут принять решение о переводе части работников на удалённую работу в случае резкого роста заболеваемости гриппом, передает РИА «Новости».

Куринный сообщил, что в ряде случаев локальные власти уже отменяют публичные мероприятия при превышении эпидемического порога.

За прошедшую неделю в стране зарегистрировано более 23,4 тыс. случаев гриппа, что в 1,7 раза больше показателя предыдущей недели, отмечают в Роспотребнадзоре. Сейчас в России доминирует гонконгский штамм вируса.

Куринный подчеркнул, что для перевода сотрудников на удалённую работу потребуется согласие работодателя и техническая возможность реализовать такой формат занятости.

«Я не исключаю, что такие решения могут быть приняты, если возникнет высокий подъем с большим количеством осложнений и опасения относительно гонконгского гриппа подтвердятся», – отметил депутат.

Он также указал, что каждый регион реагирует на эпидемию отдельно, исходя из текущей ситуации на своей территории. Куринный добавил, что если возникнет общенациональная угроза, решение о переводе на удалёнку будет приниматься уже на федеральном уровне, однако пока для этого нет оснований.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее факультет физики МГУ перевели на дистанционное обучение из-за вспышки кори.

В Челябинске школу перевели на удаленный режим занятий из-за роста заболеваемости пневмонией.