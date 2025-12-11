В России планируют создать аналог Октоберфеста

В России готовятся к запуску аналога знаменитого Октоберфеста. Целью данной меры является оказание поддержки отечественным пивоварам, сообщает «Коммерсант».

Издание узнало о намерении федеральных властей организовать по всей стране специализированные ярмарки, где будет представлено пиво исключительно российского производства. Как отмечается, такой шаг связан с тем, что в РФ заметно снизились продажи и производство продукции.

По мнению участников рынка, благодаря реализации инициативы каналы сезонного сбыта компаний, выпускающих крафтовое пиво, значительно расширятся. Кроме того, туристическая привлекательность регионов, где будут организованы подобные мероприятия, существенно увеличится, полагают специалисты.

В WineRetail отмечают, что ярмарки демонстрируют положительный эффект для винодельческой отрасли. Там отмечают, что для крупных компаний такая форма реализации не имеет столь существенного значения, как для малых производителей. Для небольших хозяйств, как поясняют в фирме, участие в ярмарках зачастую является ключевым или единственным каналом сбыта их продукции.

В октябре сообщалось, что в России наблюдается снижение объемов производства и потребления пива. Эта тенденция отмечается на фоне значительного роста цен на напиток, которые с 2023 года увеличились более чем на четверть. По оценкам экспертов, сокращение рынка пива в стране продолжится и в ближайшие годы.