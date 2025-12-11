15 лет погрому на Манежной площади

Участники акции в память об убитом фанате «Спартака» Егоре Свиридове на Манежной площади, 11 декабря 2010 года
© Илья Питалев/РИА Новости
Участники акции в память об убитом фанате «Спартака» Егоре Свиридове собрались на Манежной площади, 11 декабря 2010 года
© Илья Варламов (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)/РИА Новости
Участники акции в память об убитом фанате «Спартака» Егоре Свиридове на Манежной площади, 11 декабря 2010 года
© Илья Питалев/РИА Новости
Сотрудники ОМОНа задерживают участника акции в память об убитом фанате «Спартака» Егоре Свиридове, 11 декабря 2010 года
© Андрей Стенин/РИА Новости

Сотрудники ОМОНа защищают молодого человека от участников акции в память об убитом фанате «Спартака» Егоре Свиридове, 11 декабря 2010 года
© Андрей Стенин/РИА Новости
Участники акции в память об убитом фанате «Спартака» Егоре Свиридове на Манежной площади, 11 декабря 2010 года
© Илья Питалев/РИА Новости
Акция в память об убитом фанате «Спартака» Егоре Свиридове на Манежной площади, 11 декабря 2010 года
© Илья Питалев/РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов контролируют проведение акции в память об убитом Егоре Свиридове, 11 декабря 2010 года
© Илья Варламов (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)/РИА Новости
Акция в память об убитом фанате «Спартака» Егоре Свиридове на Манежной площади, 11 декабря 2010 года
© Илья Питалев/РИА Новости

Участник акции в память об убитом фанате «Спартака» Егоре Свиридове на Манежной площади, 11 декабря 2010 года
© Илья Варламов (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)/РИА Новости
Акция в память об убитом фанате «Спартака» Егоре Свиридове на Манежной площади, 11 декабря 2010 года
© Андрей Стенин/РИА Новости
Сотрудники ОМОНа разгоняют участников акции в память об убитом фанате «Спартака» Егоре Свиридове, 11 декабря 2010 года
© Андрей Стенин/РИА Новости
Сотрудники ОМОНа разгоняют участников акции в память об убитом фанате «Спартака» Егоре Свиридове, 11 декабря 2010 года
© Андрей Стенин/РИА Новости
Пострадавший участник акции в память об убитом фанате «Спартака» Егоре Свиридове на Манежной площади, 11 декабря 2010 года
© Илья Варламов (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)/РИА Новости

Участники акции в память об убитом фанате «Спартака» Егоре Свиридове на Манежной площади, 11 декабря 2010 года
© Илья Варламов (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)/РИА Новости
Участники акции в память об убитом фанате «Спартака» Егоре Свиридове на Манежной площади, 11 декабря 2010 года
© Артем Черныш/РИА Новости
Глава столичного ГУВД Владимир Колокольцев выступает перед участниками акции в память об убитом болельщике «Спартака» Егоре Свиридове, 11 декабря 2010 года
© Андрей Стенин/РИА Новости
Участники акции в память о фанате «Спартака» Егоре Свиридове на автобусной остановке, где он был убит, 11 декабря 2010 год
© Александр Вильф/РИА Новости
Аслан Черкесов, обвиняемый в убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова, слушает решение об избрании меры пресечения в Савеловском суде города Москвы, 8 декабря 2010 года
© Андрей Стенин/РИА Новости

Председатель правительства РФ Владимир Путин на Люблинском кладбище перед возложением цветов к могиле болельщика «Спартака» Егора Свиридова, убитого в Москве в начале декабря. На первом плане второй слева - министр спорта, туризма и молодежной политики РФ Виталий Мутко. На втором плане второй справа - президент «Всероссийского объединения болельщиков» Александр Шпрыгин, 21 декабря 2010 года
© Алексей Никольский/РИА Новости

В декабре 2010 года на Манежной площади в Москве произошли массовые беспорядки: по разным оценкам, от 5 до 50 тысяч человек вышли на митинг в память об убитом болельщике «Спартака» Егоре Свиридове.

28-летний москвич погиб в драке 6 декабря: его компания повздорила с группой уроженцев Кавказа, в результате 26-летний Аслан Черкесов из Кабардино-Балкарии достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в Свиридова.

Нападавших тогда задержали, но вскоре всех, кроме самого Черкесова, отпустили. Это вызвало общественное недовольство. В соцсетях и форумах распространились призывы выходить «на Манежку» — и 11 декабря на площади собралась толпа из футбольных фанатов, националистически настроенной молодежи и случайных участников, привлеченных резонансной новостью.

Вскоре обстановка вышла из-под контроля: митингующие начали атаковать представителей нацменьшинств, которые случайно оказались в районе площади. Полицейские спасли жизнь нескольким гражданам с «неславянской» внешностью, в ожидании подкрепления буквально закрывая их собственными телами. В силовиков бросали петарды, дымовые шашки и снежки.

Разошлись митингующие лишь после обращения главы столичного ГУВД Владимира Колокольцева, пообещавшего провести расследование гибели Свиридова и наказать всех виновных. Но проблемы на этом не закончились — драки продолжились на «Театральной», «Охотном ряду» и «Университете».

По данным мэрии Москвы, в результате беспорядков пострадали 32 человека, семерым потребовалась госпитализация.

Что происходило на «Манежке» 15 лет назад — в галерее «Газеты.Ru».