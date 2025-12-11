15 лет погрому на Манежной площади

Председатель правительства РФ Владимир Путин на Люблинском кладбище перед возложением цветов к могиле болельщика «Спартака» Егора Свиридова, убитого в Москве в начале декабря. На первом плане второй слева - министр спорта, туризма и молодежной политики РФ Виталий Мутко. На втором плане второй справа - президент «Всероссийского объединения болельщиков» Александр Шпрыгин, 21 декабря 2010 года