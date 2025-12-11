В российском городе появились первые мстители за «эффект Долиной»

В Сочи произошел инцидент, связанный с «эффектом Долиной»: новые владельцы квартиры решили отключить электричество в жилье пожилой женщины, которая вернула себе недвижимость через суд, сообщает Shot.

Как утверждает Telegram-канал, Елена и ее супруг из Новокузнецка, заплатив 6,5 млн рублей за квартиру в Сочи в июле, столкнулись с отказом прежней владелицы освободить жилплощадь. Несмотря на завершение сделки и формальную выписку продавца, она прекратила общение и не покинула квартиру, заблокировав доступ новым собственникам к приобретенному жилью.

Далее события приобрели предсказуемый оборот. Продавец подала иск в суд, заявив, что ее ввели в заблуждение при продаже квартиры. Суд удовлетворил ее требования и признал договор купли-продажи недействительным. Однако это решение не стало для Елены окончательным. Она наняла адвоката и намерена оспаривать вердикт, продолжая юридическую борьбу за право собственности на спорную квартиру.

В течение летнего и осеннего периодов они активно искали владелицу недвижимости. В ходе расследования стало известно, что пенсионерка работает медицинской сестрой и пытается получить заключение о своей недееспособности. Такой диагноз лишит ее возможности продолжать профессиональную деятельность, однако он может помочь ей сохранить жилье и денежные средства.

Елена, продолжая настойчиво отстаивать свои права на квартиру, приняла радикальные меры в отношении пожилой женщины. Она воспользовалась возможностью заключить договор с компанией-поставщиком электроэнергии, представившись действующим собственником, после чего инициировала отключение электричества в жилье пенсионерки.