Эдгард Запашный прокомментировал данные о смерти командира отряда «Эспаньола»

Сведения о смерти руководителя отряда «Эспаньола», военного корреспондента Станислава Орлова (позывной Испанец) могут быть провокацией. Об этом в интервью с «Газетой.Ru» рассказал народный артист России Эдгард Запашный.

По его словам, когда информация появилась в Telegram-каналах, он позвонил бойцам из отряда «Эспаньола». И после того, как ему подтвердили, что военкор действительно погиб, не зная всех деталей, Запашный опубликовал пост.

«Буквально через полчаса мне позвонил пресс-секретарь "Эспаньолы" и попросил удалить пост, так как информация не проверенная на 100 процентов и Станислав находится сейчас без связи. Сказал, что, возможно или скорее всего, это провокация. Поэтому мы, соответственно, приняли решение удалить. Никаких других деталей у меня нет. Очевидно, что бойцы из "Эспаньолы", которые мне сначала подтвердили гибель Станислава, тоже, видимо, попали в какое-то заблуждение», — заявил Запашный.

Ранее добровольческая 88-я разведывательно-диверсионная бригада «Эспаньола» объявила, что прекращает свое существование в прежнем виде.