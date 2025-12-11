В московских аэропортах были отменены и задержаны почти 400 рейсов

Аэропорты московского авиационного узла отменили, задержали и перенаправили 378 рейсов на фоне атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил ТАСС.

В Шереметьево задержаны 97 рейсов, 121 — отменен. В Домодедове задержаны 43 рейса, четыре рейса отменены. Во Внукове задержаны 78 рейсов, отменены 20 рейсов. В Жуковском задержаны 14 рейсов, один — отменен.

Часть рейсов была перенаправлена в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань.

Ранее в Росавиации сообщили, что в Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковском сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

По информации Минобороны РФ, силы ПВО с 23:00 мск до 7:00 мск сбили 287 украинских беспилотников в 12 регионах России. Из них 40 были перехвачены в Московской области (32 сбитых беспилотника направлялись в сторону Москвы).