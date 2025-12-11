В России произошел всплеск агрессивного гриппа

В России фиксируют резкий рост случаев заражения агрессивным гриппом А. Вакцинация не всегда помогает против мутировавшего штамма, а болезнь уже прозвали «пятидневной» из-за высокой температуры и тяжелого течения. Об этом сообщает Baza.

Отмечается, что у заболевших температура держится на уровне 38-40 градусов и сопровождается сильными болями в теле и слабой реакцией на лекарства. По словам пациентов, болезнь развивается стремительно: взрослые «падают» за пару часов, а дети — за 15-30 минут, у них резко появляется вялость, краснеют глаза и начинается ломота.

Медики говорят о росте случаев среди детей от двух до пяти лет. В группе риска также коморбидные пациенты, диабетики и люди с ослабленным иммунитетом.

Этой зимой одновременно циркулируют свиной и гонконгский штаммы гриппа А. Роспотребнадзор сообщил, что за неделю число заболевших удвоилось, а превышение порога по ОРВИ и гриппу наблюдается в восьми регионах. Грипп особенно опасен для пожилых из-за риска пневмонии, передает Telegram-канал.

28 ноября в СМИ появилась информация о том, что вирус птичьего гриппа может вызвать пандемию опаснее, чем COVID-19.

По данным ученых, последние годы эта инфекция приводила к массовому уничтожению сотен миллионов птиц, нарушению цепочек поставок продуктов питания и росту цен, но при этом случаи заражения человека по-прежнему остаются редкими.