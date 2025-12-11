В аэропортах Москвы сняты ограничения на полеты

В столичных аэропортах Домодедово, Внуково, Жуковский и Шереметьево сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

© m24.ru

Ограничения на полеты вводились для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты в Москве приостанавливали работу на фоне сообщений о ликвидации БПЛА, летевших в сторону Москвы. В частности, были введены ограничения в авиагавани Шереметьево. Аэропорт не принимал и не выпускал гражданские самолеты.

Также временные ограничения действовали в аэропортах Внуково и Домодедово.