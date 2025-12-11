Выяснилось, как взять самый выгодный отпуск на новогодние праздники

Эксперты подсчитали оптимальный вариант использования отпускных дней в конце года. Как рассказала «Ленте.ру» директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина, максимально длительный отдых можно получить, оформив отпуск на 29–30 декабря.

© Московский Комсомолец

По её словам, работник использует всего два дня из накопленного отпуска, а остальной период обеспечивает череда выходных и праздничных дней. Такой вариант даёт две недели непрерывного отдыха — с 29 декабря по 11 января — что позволяет восстановиться после предновогодней нагрузки и спокойно начать новый рабочий год.

В 2025-м официальные выходные начнутся 31 декабря и завершатся 11 января. При правильном планировании можно значимо увеличить продолжительность отдыха, почти не расходуя оплачиваемые дни.

Если оформить отпуск перед Новым годом не получается, остаётся вариант взять несколько дней после праздников. Однако, подчёркивает Ганькина, январь — не самый выгодный месяц для отпуска: из-за всего 15 рабочих дней стоимость одного дня отсутствия на работе возрастает и может превысить сумму отпускного дня, рассчитываемого по среднему заработку.