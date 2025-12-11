"Аэрофлот" объявил о переносах и отменах рейсов из-за закрытия неба в Москве

В московском авиаузле действуют временные ограничения на использование воздушного пространства, в связи с чем компания «Аэрофлот» была вынуждена скорректировать расписание, перенеся время вылета ряда рейсов и отменив некоторые из них. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале авиакомпании.

«Аэрофлот» вынуждено корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов», — говорится в публикации.

В компании уточнили, что несколько самолетов перенаправили на запасные аэродромы.

«Часть рейсов направлены на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань», — отметили там.

В «Аэрофлоте» добавили, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат стоимости билетов или переоформить билеты на рейсы, выполняемые в ближайшие даты.

Пассажиров призвали следить за информацией на онлайн-табло и в разделе «Управление бронированием» на сайте авиакомпании, информационных табло аэропортов и за объявлениями по громкой связи.

Налеты БПЛА на столицу начались накануне в 23:41. На этом фоне в столичном аэропорту Шереметьево из соображений безопасности ограничили полеты с 23:51 10 декабря.

Аналогичные меры действуют во Внуково и Домодедово. Десятки самолетов выбились из графика, а перенаправленные из Москвы рейсы принимает Пулково.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, как выживала в самолете во время действия плана «Ковер».