Почему измены чаще происходят в отпуске

Именно в период отдыха возрастает риск измен — об этом говорят и данные сервисов знакомств, и исследования про сексуальное поведение. «Рамблер» разобрался, почему измены чаще происходят именно во время отпусков.

© РИА Новости

Статистика

На уровне государственной статистики измены не фиксируются, поэтому исследователи опираются на косвенные данные: опросы, анонимные анкеты, активность на сайтах для знакомств и платформ для романов на стороне.

Анализ сексуального поведения путешественников показал, что поездки за границу и курортный отдых повышают готовность к рискованному сексуальному поведению и краткосрочным связям. Исследователи подчеркивают, что в отпуске люди воспринимают происходящее как нечто, выходящее за рамки обычной жизни, что снижает внутренние ограничения, говорится в работе Academia.edu.

Обзор сексуального поведения туристов, опубликованный в 2022 году ScienceDirect, фиксирует устойчивый паттерн: часть взрослых респондентов признавалась в случайных половых связях в поездках, причем значимая доля таких контактов приходилась на людей, состоящих в отношениях дома. Авторы связывают это с сочетанием анонимности, алкоголя и смены социальной роли «я тут чужой — обо мне никто ничего не знает».

Европейский сервис Gleeden, ориентированный именно на женатых и замужних пользователей, в своих обзорах за последние годы отмечает пики активности летом и в период длинных праздников. В одном из опросов более половины респондентов признались, что на курорте изменить психологически проще, так как дома этот проступок ощущается серьезнее. Британо-ирландский сайт Illicit Encounters, специализирующийся на внебрачных связях, регулярно публикует отчеты: пользователи чаще всего планируют романы на время деловых поездок и отпусков, когда партнер остается дома.

Это не академические исследования в строгом смысле. Но поведенческие данные совпадают с выводами ученых: отпуск создает набор условий, в которых люди чаще выходят за рамки привычных норм.

Как пережить измену и восстановить доверие

Почему именно в отпуске?

1. Меньше контроля и социальных последствий

Почти все работы о сексуальном поведении туристов отмечают один и тот же эффект: в поездке снижается ощущение социального контроля. В обычной жизни человека «удерживают» знакомое окружение, репутация, риск быть замеченным. В отпуске многие оказываются в среде, где:

их никто не знает;

контакты с домашними ограничены по времени.

В обзоре Journal of Travel Medicine о сексуальном поведении путешественников говорится, что ощущение анонимности и вседозволенности повышает готовность к случайным связям и экспериментам. Для части людей именно это становится психологическим оправданием измены.

2. Эффект «курортной идентичности»

Психологи описывают феномен смены социальной роли в отпуске. Исследование о риске и поведении студентов в путешествиях показало: в поездках участники чаще выбирают более рискованные сценарии, чем дома — от алкоголя до флирта и сексуальных контактов. Авторы объясняют это тем, что на отдыхе включается «временная идентичность»: человек разрешает себе то, чего не делает в обычной будничной роли. Работы по туристической психологии показывают тот же паттерн: статус «туриста» воспринимается как разрешение на повышенную спонтанность и меньшую важность долгосрочных последствий.

Что подталкивает к измене?

1. Личностные факторы

Метаанализ 2024 года, опубликованный в Wiley Online Library и объединивший данные по супружеским изменам в разных странах, показал: к внебрачным связям чаще склонны люди с высокой сексуальной разнузданностью (готовностью к сексу без привязки к обязательствам), низкой удовлетворенностью отношениями и более мягким отношением к нормам моногамии.

2. Динамика власти в паре

Ощущение большей власти в отношениях связано с более высоким интересом к альтернативным партнерам и большей готовностью к флирту на стороне. Если такой партнер уезжает в поездку один — деловую или отпускную, — баланс сил еще сильнее смещается: он контролирует, что и как рассказывать, как проводить время и с кем общаться.

3. Неудовлетворенность отношениями

Измена редко бывает случайной в полном смысле. Чаще она становится последствием хронических конфликтов, неудовлетворенности близостью, ощущения недооцененности. В этом случае отпуск становится удобной ситуацией реализовать то, о чем человек фантазировал, но не решался в обычном режиме, говорится в обзоре Forbes.

4. Алкоголь

Почти все исследования о поведении людей в отпуске отмечают рост потребления алкоголя. Выпивка становится обязательной частью сценария отдыха, при этом контроль за количеством выпитого ослабевает. Алкоголь снижает самоконтроль и усиливает действие ситуации:

флирт воспринимается как более безобидный;

риск последствий кажется меньшим;

человек действует под влиянием эмоций, а не глубинных ценностей.

Так, сочетание алкоголя и новых знакомств сильно увеличивает вероятность незащищенных и импульсивных сексуальных контактов. При этом исследования подчеркивают: алкоголь сам по себе не создает желание изменить, а лишь подталкивает к реализации тех импульсов, которые уже есть.

5. Легкодоступность

Для людей в отношениях мобильные приложения для знакомств и общения обеспечивают легкий канал для поиска коротких связей. Часть опрошенных в исследованиях по туристическому сексуальному поведению прямо отмечала, что знакомилась с партнерами для связи на стороне через приложения, находясь уже в поездке. Поэтому легкодоступность лишь усиливает риск измен.

Таким образом, отпуск не провоцирует измены сам по себе — они являются проявлением скрытых процессов в отношениях и индивидуальных поведенческих установок. В отпуске лишь создаются условия, в которых человек легче переходит границы, если внутренняя готовность к этому уже была.

Ранее мы писали, почему страх общественного мнения сегодня сильнее, чем когда-либо.