Миронов: на работу в школы нужно привлекать профессиональных охранников

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал оснастить учебные заведения металлодетекторами и видеокамерами, а также нанимать для обеспечения безопасности квалифицированные кадры.

© РИА Новости

«Нужно обеспечить в школах базовые меры безопасности: работающие металлодетекторы, видеокамеры, профессиональных охранников, к подготовке которых мы давно предлагаем привлекать Росгвардию», — сказал Миронов ТАСС.

Депутат также выступил против введения биометрического контроля, который сейчас в тестовом режиме внедряется в школах Татарстана.

По мнению парламентария, важнее обеспечить наличие в штате профессиональных психологов, способных отслеживать состояние детей.

«О таких мерах нужно думать правительству», — подчеркнул политик.

Ранее клинический психолог Ольга Морозова рассказала, что формирование активного протеста и полное замыкание в себе являются первыми признаками буллинга.