11 декабря: какой праздник отмечают в России и мире

11 декабря в России отмечают День Андреевского флага, а также День памяти русских солдат-участников чеченской войны. В мире празднуют День гор и День танго. Также в этот день родился писатель Александр Солженицын. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 11 декабря — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День Андреевского флага

11 декабря 1699 года Петр I утвердил Андреевский флаг в качестве официального символа военного флота. С тех пор белое полотно с синим крестом устанавливали на всех российских кораблях до 1917 года, когда на смену ему пришло красное знамя Интернационала. После распада СССР на отечественных судах вновь стали поднимать Андреевский флаг.

День памяти русских солдат, погибших в Чечне

11 декабря 1994 года началась первая чеченская война, унесшая жизни более пяти тысяч военнослужащих. Она продлилась полтора года и завершилась в августе 1996 года мирными Хасавюртовскими соглашениями.

Праздники в мире

Международный день гор

День, учрежденный ООН в 2003 году, посвящен сохранению природного разнообразия и повышению благосостояния населения горных регионов. По данным организации, более 80 процентов видов животных и растений в горной местности находятся под угрозой исчезновения, а горные жители признаны одними из беднейших в мире.

Международный день танго

11 декабря 1887 года (по другим данным, 1890 года) родился Карлос Гардель, признанный в Латинской Америке «королем танго». Этот человек привез аргентинский танец в Европу и сделал его популярным. Интересно, что сам Гардель был не танцором, а певцом, исполнявшим композиции в стиле танго.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 11 декабря

Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой; День памяти крымчаков и евреев Крыма — жертв нацизма; День основания Всемирного детского фонда ООН — «ЮНИСЕФ».

Какой церковный праздник 11 декабря

День памяти священномученика Серафима Петроградского

Святитель Серафим (в миру Леонид Чичагов) Санкт-Петербурге. В первой половине жизни он построил успешную военную карьеру, а после выхода в отставку постригся в монахи.

К 1917 году Серафим уже возглавлял Тверскую епархию. Весной 1921 года большевики обвинили его в преступлениях против Советской власти, и с этого момента владыку несколько раз заключали под стражу и ссылали. В 1933-м Серафима уволили на покой, а через четыре года его, прикованного к постели из-за болезни, на носилках доставили в Таганскую тюрьму. 11 декабря 1937 года святителя лишили жизни.

Какие еще церковные праздники отмечают 11 декабря

День памяти преподобномученика и исповедника Стефана Нового; День памяти святителя Феодора Ростовского, архиепископа; День памяти мученика Иринарха Севастийского и святых семи жен.

Приметы на 11 декабря

По народному календарю 11 декабря — Сойкин день, в честь птицы сойки-пересмешницы.

Увидеть сойку или услышать ее крик в этот день — к большой удаче. Мороз в Сойкин день предвещает жаркое лето. Если 11 декабря выпало много снега, на следующий год будет богатый урожай.

Кто родился 11 декабря

Русский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, участник Великой Отечественный войны, а с 1945 по 1953 год — заключенный ГУЛАГа. Непростая судьба Солженицына нашла отражение в его произведениях: «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом», «Красное колесо», «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор» и многих других.

Советский и российский актер снялся более чем в 200 фильмах и сериалах, среди которых — «Старый Новый год», «Гостья из будущего», «Королева Марго», «Марш Турецкого», «Красная королева» и другие популярные проекты.

Кто еще родился 11 декабря

Михей (1970-2002) — российский рэп-исполнитель; Алекса Деми (35 лет) — американская актриса, звезда сериала «Эйфория»; Михаил Светин (1929-2015) — советский и российский актер.