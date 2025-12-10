Скончался создатель ядерного щита России

Российская наука и оборонный комплекс понесли тяжелую утрату: ушел из жизни Радий Иванович Илькаев, легендарная фигура атомной отрасли, академик РАН и почетный научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ - ядерного центра в Сарове. Его разработки десятилетиями гарантировали стратегический паритет и безопасность государства.

Он кончине ученго на 88-м году жизни сообщил глава города Сарова Алексей Сафонов в своем Телеграм-канале.

«Его интеллект и воля укрепляли оборонный щит страны. Его энергия и мудрость помогали развиваться нашему городу. Это невосполнимая утрата для страны, российской науки, для нашего Ядерного центра и всех саровчан», — написал Сафонов в своем Telegram-канале.

Чиновник отметил, что Радий Илькаев был не просто ученым, а автором фундаментальных трудов, легших в основу современной ядерной физики.

Умер академик и глава Института социологии РАН Михаил Горшков

В администрации города выразили глубокие соболезнования родным и коллегам покойного, назвав его смерть потерей для всей нации.