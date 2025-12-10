В Ростовской области доля комплексной жилой застройки вырастет с 16% до 90%

Доля жилья по проектам КРТ на Дону вырастет с 16% до 90%

© donland.ru

В Ростовской области значительно выросла доля жилья, которое строится в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ), пишет пресс-служба регионального правительства на официальном сайте.

Так, с начала года по программе КРТ на Дону было построено 300 тыс. кв. м жилья, что составляет 10% от всей площади КРТ-застройки в России.

Согласно документам, за год долю жилья по КРТ в Ростовской области нарастили с 16% до 88%, в 2026 году она должна будет составить уже 90%.

Параллельно в регионе завершается формирование нормативно-правовой базы, подготовлены поправки в областной закон и ряд постановлений правительства региона.

В настоящее время в донской столице реализуется крупный проект КРТ «Новый Ростов» на месте старого аэропорта. В его рамках возведены шесть многоэтажек, построены школа на 1100 мест и детский сад на 200 мест.

Всего там планируется построить 1,8 млн кв. м жилья, 11 детсадов и школ, детскую и взрослую поликлинику, станцию скорой помощи.

В правительстве заметили, что готовятся к реализации два проекта КРТ в Аксае, еще два прорабатываются для Ростова — в Пролетарском и Октябрьском районах. На перспективу обсуждаются проекты КРТ в Ростове и Таганроге.

Вместе с тем, подчеркнул глава Ростовской области Юрий Слюсарь, большие планы по комплексному развитию территорий не должны мешать приводить в порядок улицы и исторические фасады в центре донской столицы прямо сейчас.

«Пока мы будем годами реализовывать масштабную программу КРТ, нужна программа малых, но многочисленных «градостроительных побед» в историческом центре Ростова. Где-то надо закрасить на стене надпись, где-то — вставить окно или починить букву на вывеске. Давайте займёмся наведением порядка в городе здесь и сейчас»,— призвал губернатор.

Ранее сообщалось, что власти Ростовской области рассматривают 18 территорий, которые могут быть использованы в рамках КРТ.