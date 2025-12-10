Цискаридзе прокомментировал истерику вокруг цен на балет «Щелкунчик»

Николай Цискаридзе, руководитель Академии русского балета имени Вагановой, признался в беседе с журналистами «Московского комсомольца», что ему надоела история с билетами на классический новогодний балет «Щелкунчик».

Журналисты попросили экс-премьера Большого театра прокомментировать ценовую политику заведения в области билетов на балет.

«Вы знаете, я так устал от всей этой истерики вокруг цен. Во-первых, я никогда не делал никаких специальных заявлений по билетам. Однажды на форуме ребенок спросил меня о Большом театре и о ценах — я ему ответил. И после этого мой ответ разошелся по всем средствам массовой информации», — отметил Цискаридзе.

По его словам, совершенно естественно, что ближние ряды стоят дорого, ибо «так было всегда».

Руководитель Академии пояснил, что выезд в Москву — это серьезная логистика: огромное количество несовершеннолетних детей, а на определенное количество детей нужен взрослый. Он добавил, что должны ехать все и всем необходимо обеспечить безопасность.

«Мы входим в программу «Приоритет-2030» Министерства образования, и мы отчитываемся за каждый рубль. И это не такие огромные деньги, чтобы провести столь масштабный проект. И мы действительно честно показываем: вот за эти деньги мы всё сделали, вот сколько мы заработали и куда эти деньги идут», — заметил Цискаридзе.

Ранее народный артист РФ, депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов сообщил, что российские театры могут устанавливать любую стоимость билетов, если на них есть спрос.