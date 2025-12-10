Стоит ли ждать пандемию и третью мировую в 2026 году

В конце уходящего года принято строить всевозможные прогнозы на год наступающий. На фоне происходящих в мире событий многие хотели бы знать, что готовит стране 2026 год. Нумеролог, эксперт по славянской магии Евгения Белова в разговоре с «Вечерней Москвой» поделилась собственным прогнозом о том, что ждет Россию в следующие 12 месяцев.

После коронавируса люди бояться начала новой пандемии. На фоне политической напряженности и разговорах о ядерном оружии многие переживают по поводу потенциального начала третьей мировой войны. Однако Белова успокаивает: серьезных потрясений 2026 год России не принесет.

— Никаких пандемий не будет. Третьей мировой — тоже. Давить на нашу страну не позволят ни наше правительство, ни наш народ, Россия всегда будет суверенной, сильной и великой. Спровоцировать нас на действия, способные вызвать новую войну, не сможет никто. Как говорит наш президент Владимир Путин, главная цель России — войны заканчивать, а не начинать, — напомнила Белова.

РФ уже давно привыкла к провокациям. Страна умеет отвечать на вызовы достойно и красиво, указала собеседница «ВМ». По итогу страну, напротив, ждет довольно спокойный год.

— Россия, наоборот, окажется в конце периода испытаний, выйдет из них с честью и сосредоточится на собственном развитии и установлении новых связей. 2026 — это год обновления и перестройки, в первую очередь, сознания. Конечно, и в нем будут трудности, но 2026 подарит нам фундамент для уверенного строительства красивого, яркого будущего, — добавила эксперт.

Символом 2026-го станет Огненная Лошадь, и именно ей предстоит угодить, чтобы год принес радость и успех. «Вечерняя Москва» также узнала у Евгении Беловой, как накрыть новогодний стол, чтобы задобрить хозяйку 2026 года.