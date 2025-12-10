Власти Сочи предупредили о смерчах над Черным морем

В администрации города-курорта сообщили, что до конца суток 10 декабря, а также ночью и утром в четверг, 11 декабря, на участке Магри - Веселое (то есть на всем протяжении Сочи и федеральной территории "Сириус") имеется опасность формирования смерчей над морем.

© Российская Газета

"Все службы по поручению главы Сочи Андрея Прошунина работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперштаб", - рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Местные власти обратились с просьбой к жителям и гостям курорта воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю также напомнили: если смерч застиг человека на улице, нужно сразу укрыться в подземном переходе или крепком здании (но не в неукреплённых строениях).

А после прохождения смерча спасатели советуют не трогать оборванные провода, обходить деревья, раскачивающиеся вывески и баннеры, а также не заходить в поврежденные здания.

Кстати

В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно звонить по номеру 112.