Кронштадт украсили к Новому году композициями в морской тематике

Кронштадт завершил подготовку к праздникам: центральная площадь города снова станет главной точкой притяжения горожан и гостей. На Якорной площади установлена традиционная 15-метровая живая ель, вокруг которой обустроена фотозона «Зимний сад» с декоративными композициями в морском стиле, такими как «Звездная арка», «Фонарь», «Ангел», «Якорь» и «Штурвал».

© Вечерняя Москва

Также город украсил уличные пространства элементами декора, разработанного специально для Кронштадта. Например, композицию «Рождественская чайка» установили вдоль Цитадельской дороги, Советской и Коммунистической улиц, а «Рождественские волны» появились на фонарях спальных районов, в частности, улиц Владимира, Мартынова и Тулонской аллеи.

Дополняют атмосферу праздника установленные у Гостиного двора и часовни «Спас-на-водах» светящиеся искусственные елки, а также иллюминация на Макаровском мосту. Оформление города выполнено с учетом традиций и особенностей местности, подчеркивая уникальность Кронштадта, сообщает «Петербургский дневник».

Ночью 10 декабря на Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге доставили главную городскую елку. За день до этого ее срубили в Копорском лесничестве Ломоносовского района Ленинградской области.