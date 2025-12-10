В РФ оценили идею подключить МВД к сделкам с квартирами после «дела Долиной»

Риэлтор Наталья Перескокова в разговоре с Рамблером раскритиковала идею о привлечении сотрудников МВД к проверкам сделок с недвижимостью.

С инициативой разрешить МВД приостанавливать сделки с недвижимостью при подозрении на вмешательство мошенников ранее выступили в Российском союзе участников рынка недвижимости, передавал «Коммерсантъ». Помимо прочего, в организации предложили привлекать психологов министерства для оценки продавцов в сомнительных сделках.

Эксперт подчеркнула, что проверка сделок с недвижимостью – это долгая и кропотливая работа, перекладывать которую на сотрудников МВД нецелесообразно.

Вы даже себе не представляете, какой напряженный график работы у сотрудников МВД! У каждого их них буквально завал на работе, поэтому добавлять им новые задачи и новые зоны ответственности нецелесообразно. Авторы инициативы предлагают предоставить право МВД приостанавливать регистрацию сделки при выявлении признаков мошенничества. Но тут возникает вопрос о том, как они будут это выявлять? Если при осуществлении сделки выявляются какие-то признаки мошенничества, то ее уже приостанавливает Росреестр. Здесь также нужно понимать, что стандартный срок рассмотрения заявления в МВД составляет 30 дней. За это время сделка может уже состояться. А профессиональные риэлторы при осуществлении сделок и так оценивают риск утраты права собственности объекта по 53 параметрам. Этого не сможет сделать ни один сотрудник полиции, в том числе из-за высокой занятости. Наталья Перескокова Эксперт по недвижимости, председатель Комитета по недвижимости Союза пиарщиков России

Вместе с тем эксперт усомнилась в целесообразности привлечения психологов МВД для оценки состояния продавца «при подозрительных обстоятельствах».

«Все это очень субъективно. При общении с продавцом недвижимости один человек может увидеть в нем что-то подозрительное, а другой нет. Поэтому данное предложение — это бред. На фоне «дела Долиной» нам нужны изменения в законодательстве. Если какая-то псевдоведомая «бабка-мошенница» идет подавать иск в суд, то сначала она должна положить деньги за проданную квартиру на депозит суда, и уже потом подавать иск. Теперь мы должны защищать добросовестных покупателей не только от мошенников, но и от псевдоведомых мошенниками людей. Их нужно привлекать по статье о мошенничестве в особо крупном размере», - отметила Перескокова.

