Главную елку Петербурга доставили на Дворцовую площадь

Ночью 10 декабря на Дворцовую площадь в Санкт-Петербурге доставили главную городскую елку. За день до этого ее срубили в Копорском лесничестве Ломоносовского района Ленинградской области.

© Вечерняя Москва

Высота дерева составляет 33 метра, диаметр кроны по нижним веткам — около 10 метров, а диаметр ствола составляет 90 сантиметров. Вес ели — приблизительно 10 тонн, а возраст — около 30 лет. Отмечается, что дерево имеет правильную крону и ровный ствол.

Елку будут наряжать гирляндами, игрушками ручной росписи, флажками, серпантином, а на верхушку традиционно разместят звезду. Официальное зажжение огней запланировано на 20 декабря, сообщает «Петербургский дневник».

Новогодние праздники в Санкт-Петербурге связаны не только с яркими огнями и ярмарками, но и с особыми традициями. Жители города вкладывают душу в изготовление украшений, передавая эмоции и воспоминания через поделки ручной работы. Три рукодельницы поделились личным опытом.

С 2007 года главную новогоднюю елку страны привозят в Кремль исключительно из Подмосковья. В этом году отбор проводился среди 24 деревьев, соответствующих установленным параметрам. Ель-победитель была найдена в Рузском муниципальном округе Московской области. Высота столетнего дерева составляет 26 метров, обхват ствола — 64 сантиметра, а размах нижних ветвей — 11 метров. Украшение ели к Новому году будет закончено к 25 декабря.

Старшему участковому лесничему Дороховского участкового лесничества Наро-Фоминского филиала ГАУ МО «Мособллес» Мухтару Магомедову, который нашел главную новогоднюю елку страны, вручили ключи от нового автомобиля.