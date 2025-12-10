Стало известно, где захоронят прах актрисы Ксении Качалиной

Прах советской и российской киноактрисы Ксении Качалиной захоронят в Саратовской области. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с пожеланиями близких умершей.

"Она умерла 24 ноября. Несколько дней назад ее тело было кремировано, прах планируется захоронить в Саратовской области", - сказал собеседник агентства.

Ксения Качалина - советская и российская киноактриса. Имя при рождении - Оксана. Родилась 3 мая 1971 года в Саратове. Была бывшей женой Михаила Ефремова.

Качалина дебютировала в кино в фильме Валерия Рубинчика "Нелюбовь" (1991). Снималась в кинокартинах "Над темной водой" Дмитрия Месхиева (1993), "Три сестры" Сергея Соловьева (1994), "Тот, кто нежнее" Абая Карпыкова (1996) и других.