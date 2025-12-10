В российском ЖК обнаружили необычный способ связи в лифтах

В одном из жилых комплексов (ЖК) Ростова-на-Дону повесили рации в лифтах для вызова консьержа, а также инструкции по их использованию. Внимание на необычный способ связи обратило издание «Подъем».

Речь идет о ЖК, расположенном по адресу улица Горького, 267. Жильцам показалось странным, что в управляющей компании «Юнит Сервис Ростов» не могут наладить внутреннюю связь в лифтах, однако они сочли подобное решение проблемы оригинальным. В свою очередь, в УК журналистам сообщили, что рации пришлось повесить по причине смены обслуживающих организаций, поскольку предыдущая «управляйка» после своего ухода забрала оборудование для связи с консьержем.

«Соответственно (рации установлены), чтобы можно было связаться с консьержем в случае застревания, либо какой-то аварийной ситуации, чтобы можно было непосредственно до консьержа, так скажем, дозвониться», — отметил представитель управляющей компании. При этом собеседник издания отметил, что на данный момент не знает, окажутся ли рации временным решением или нет.

