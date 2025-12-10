Единые школьные учебники по естественным наукам появятся в России в 2027 году

Единые школьные учебники по естественно-научным дисциплинам появятся в России до 1 сентября 2027 года. Их созданием займется Российская академия наук (РАН) и Министерство просвещения РФ.

По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, проект включает в себя создание учебников по математике, информатике, физике, химии и биологии, сообщает 360.ru.

— Учебники будут создаваться не просто авторскими коллективами, они будут все увязаны между собой. Все метапредметные связи, междисциплинарные связи будут в этих учебниках, — сказал Кравцов.

В октябре министр сообщил, что массовое внедрение единых школьных учебников начнется в России с 1 сентября 2028 года.

Ранее советник президента Российской Федерации Елена Ямпольская сообщила, что первые единые учебники по русскому языку и литературе для 10–11-х классов будут введены в образовательный процесс с 1 сентября 2027 года. Для учащихся начальной и основной школы изменения будут вводиться с сентября 2028 года.

Парламентарии задумались о создании единого учебного пособия по истории, которое охватывало бы все государства бывшего Советского Союза. Эту идею озвучил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов.