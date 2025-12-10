Кит потушил сигарету посетителя, который закурил в китайском океанариуме

Посетитель китайского океанариума решил покурить прямо возле бассейна с китами.

© Вечерняя Москва

Находящаяся в воде белуха потушила сигарету, плюнув в мужчину водой.

— Она вынырнула из воды и окатила курящего мужчину водой, тем самым, затушив сигарету, — передает Telegram-канал «КП».

В сентябре в Центре океанографии и морской биологии «Москвариум» родился детеныш черноморской афалины. Дельфиненок находится в отличном состоянии, большую часть времени он проводит рядом с мамой.

Сотрудники океанариума в Японии поддержали рыбы-луну, которая впала в депрессию и перестала есть после закрытия зоосада на ремонт, с помощью приклеенных к стеклу картонных лиц людей. Уже на следующий день у морского обитателя вновь появился аппетит, и рыба перестала проявлять признаки стресса.

У берегов Португалии два парусных судна подверглись нападению косаток. Одна яхта затонула. Семь самых громких случаев нападений косаток на людей — в материале «Вечерней Москвы».

Минздрав предупреждает: курение вредит вашему здоровью.