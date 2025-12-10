В РПЦ отреагировали на слухи о новом Всемирном потопе

Не стоит серьёзно воспринимать инициативу мужчины, строящего восемь ковчегов в Гане.

Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился зампред Синодального отдела по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Я бы не стал относиться к подобного рода инициативам серьёзно. Я считаю, что это абсолютный вымысел. И к этому надо относиться как к вымыслу».

Ранее в СМИ появилась информация, что в Гане мужчина по имени Эбо Ноа начал готовиться к «новому потопу». Он строит сразу восемь ковчегов. По его прогнозу, потоп наступит 25 декабря 2025 года.