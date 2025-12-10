Минпросвещения назвало даты последних звонков и выпускных в 2026 году

Последние звонки в школах в 2026 году планируется провести 26 мая, а выпускные вечера — 27 июня. Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения России.

По словам представителей ведомства, организаторам этих мероприятий рекомендуется включить в программу поднятие национального флага и исполнение государственного гимна. Кроме того, на последних звонках и выпускных стоит провести чествование представителей многодетных семей.

— Мы продолжим работу, направленную на создание в школе атмосферы уважения к своей стране. Уверен, что именно эти ценности позволяют каждому выпускнику, прощаясь со школой, унести с собой только добрые воспоминания, — передает слова главы ведомства Сергея Кравцова официальный сайт министерства.

Правительство России 8 ноября внесло в Государственную думу проект закона, которым предлагается продлить эксперимент по сдаче только двух предметов ОГЭ до 2029 года. Министерство науки и высшего образования России ранее подготовило проект приказа, которым предлагается ввести минимальный порог в 50 баллов по ЕГЭ для абитуриентов, желающих поступить на платные места в вузы.