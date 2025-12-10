В Минпросвещения назвали даты последнего звонка и выпускного в 2026 году

В 2025/26 учебном году последние звонки в российских школах планируют провести 26 мая, а выпускные вечера — 27 июня. Такие рекомендации Минпросвещения России направило во все регионы страны, сообщили 10 декабря в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в программу последних звонков и выпускных вечеров в образовательных организациях хотят включить церемонии поднятия флага и исполнения гимна РФ, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей учащихся, в том числе удостоенных госнаград и участников СВО.

«Мы продолжим работу, направленную на создание в школе атмосферы уважения к своей стране и гордости за нее, и в 2026 году. Уверен, что именно эти ценности позволяют каждому выпускнику, прощаясь со школой, унести с собой только добрые воспоминания», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

В ведомстве также указали, что в рамках подготовки к торжественным мероприятиям перед субъектами РФ поставили задачу по строгому соблюдению всех требований комплексной безопасности.

«Отдельное внимание рекомендовано уделить обеспечению доступной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью», — добавили в Минпросвещения.

В 2025 году последние звонки прошли 24 мая, а выпускные вечера — 28 июня.