Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обратился к участникам специальной военной операции (СВО) на Украине с призывом «не отворачиваться» от психологической помощи.

Об этом он заявил на форуме «Вместе победим», передает «Коммерсант».

«Это такое же здоровье, как и физическое. Это комфорт в вашей семье, это в том числе вопросы допуска до управления автомобилем, владения оружием и многие другие вещи. Никакой стигматизации в этом вопросе не должно быть», — обозначил Мурашко.

По словам министра, члены семей бойцов СВО должны поддерживать их в решении обратиться за помощью, а совместный поход к психологу может поспособствовать восстановлению ментального здоровья.

«Есть понимание, что человек, возвращающийся к мирной жизни, особенно, если он провел несколько месяцев в медицинских организациях, то он устал от коммуникации и внимания медиков. И в какой-то период, наверное, хочет отойти от этого контакта в сторону, но это неправильно», — отметил Мурашко, добавив, что медицинские организации в обязательном порядке должны обследовать возвращающихся с фронта военнослужащих и помочь с возникшими трудностями.

Ранее в России опубликовали инструкцию для жен возвращающихся с СВО бойцов. Женщинам, в частности, рекомендовали проявлять терпение и внимание, а также слушать, не перебивать и ценить оказанное доверие.