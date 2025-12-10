Владелице конного клуба, где отравили лошадей, неоднократно поступали угрозы

Владелица конного клуба «У озера» в Волжском, где неизвестный отравил лошадей, неоднократно получала угрозы.

Об этом в среду, 10 декабря, сообщили представители учреждения.

— Хозяйка клуба уже получала угрозы после весеннего отравления двух лошадей. Тогда неизвестный присылал сообщение в Telegram, а позже под дворником автомобиля была обнаружена записка с угрозой (...) Речь может идти не о разовом, а о системном и последовательном давлении на владельцев клуба, — рассказали в клубе.

Уточняется, что сейчас в тяжелейшем состоянии находится молодой жеребец. У него обожжены язык, глотка и пищевод — он не может принимать пищу и получает питание внутривенно, передает newsvlz.ru.

На прошедших выходных злоумышленник проник на территорию и влил в пасти пяти лошадям агрессивную жидкость. В апреле неизвестный также проник на территорию ипподрома и ввел двум лошадям смертельное вещество. Животные по кличкам Лавр и Султан погибли после уколов, сделанных прямо в стойле.