Беглов: две станции метро построят в Санкт-Петербурге до 2034 года

В период с 2028 по 2034 годы в Санкт-Петербурге завершат строительство двух новых станций метро — «Гаванская» и «Морской фасад», который станут продолжением Лахтинско-Правобережной линии.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 9 декабря, сообщил губернатор города Александр Беглов.

— Деньги на проектирование и строительство на этом участке заложены в адресной программе на ближайшие три года, — передает слова Беглова РБК.

Губернатор Санкт-Петербурга также добавил, что в 2028 году в городе начнут строить станцию метро «Улица Доблести».

3 декабря мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире подвел итоги 2025 года и рассказал о планах города на будущее. Так, этой осенью в столице появился первый Московский трамвайный диаметр. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления мэра.

Глава города также рассказал, что в Москве планируется запускать по пять-шесть станций метрополитена в год. В ближайшие годы специалисты будут заниматься Троицкой линией, которая пройдет от Коммунарки до Троицка. Также одноименную станцию метро получат жители района Гольяново.