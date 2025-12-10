Петербургу пообещали три новых станции метро

С 2028-го по 2034 год в Санкт-Петербурге построят еще три новых станции метро. Такие планы развития подземного транспорта пообещал воплотить губернатор региона Александр Беглов в ходе прямой линии с горожанами, его слова передает РИА Новости.

Речь идет о станциях «Морской фасад», «Гаванская» и «Улица Доблести». Беглов пояснил, что последняя станет частью продолжения Красносельско-Калининской линии на юг до станции «Сосновая Поляна». А станции «Морской фасад» и «Гаванская» появятся на продолжении Лахтинско-Правобережной линии за станцией «Горный институт».

«Прежде чем прокладывать линии и строить станции, мы должны быть на 100 процентов уверены в надежности маршрута. Начало строительства запланировано на 2028 год», — подчеркнул губернатор.

Завершить работы планируют в 2034 году, добавил Беглов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 2026 году в Москве должны запустить новую ветку метро. Речь идет о Рублево-Архангельской линии, которая в перспективе соединит деловой квартал «Москва-Сити» и Красногорск.