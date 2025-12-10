Главную ёлку Петербурга установили на Дворцовой площади

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга установили главную городскую ёлку, передаёт «Петербургский дневник».

В ночь на 10 декабря ель доставили из Копорского лесничества Ломоносовского района Ленинградской области.

Её высота составляет 33 м, вес — около 10 т, а возраст — 130 лет.

Зажжение огней на главной ёлке Петербурга состоится 20 декабря.

В среду, 10 декабря, в Кремль торжественно привезут главную новогоднюю ёлку страны.

Столетнее дерево высотой 26 метров нашли в Рузском округе Подмосковья. Его установят на Соборной площади.