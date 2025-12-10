По делу Долиной провели политологическую экспертизу

В ходе расследования дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной была проведена судебная политологическая экспертиза.

Соответствующие данные содержатся в материалах дела.

— На основании постановления в рамках уголовного дела, по которому Долина признана потерпевшей, проведена судебная политологическая (деструктологическая) экспертиза, — цитирует материалы ТАСС.

Уточняется, что политологическую экспертизу проводят для того, чтобы выявить нарушения законодательства в политической сфере, а также для подтверждения или опровержения фактов, связанных с политической деятельностью.

Также стало известно, что артистка прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в рамках расследования дела о продаже ее квартиры под влиянием мошенников.

Лариса Долина рассказала, что на протяжении трех месяцев думала, что выполняет указания Федеральной службы безопасности. По ее словам, она стала жертвой мошенников с Украины. Позже стало известно, что певица получила миллион рублей авансом при продаже квартиры.

Дело о мошенничестве с квартирой Долиной дошло до Верховного суда России.