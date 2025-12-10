В Госдуме предложили вариант разрешения дела Долиной-Лурье

Певица Лариса Долина для достижения мирового соглашения с Полиной Лурье могла бы приобрести для нее квартиру, которая устроит ее по параметрам.

Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«В конкретной истории с Долиной и Лурье такая развязка выглядит привлекательной для самих участниц спора: покупатель получает жилье, продавец снимает общественное давление, суд закрывает дело», — считает депутат.

В ноябре суд оставил квартиру Долиной, которую певица продала под воздействием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск был отклонен. По информации ТАСС, певица в момент продажи своей квартиры была уверена, что действует в рамках операции правоохранительных органов по поимке опасных преступников.

Умер один из фигурантов дела Долиной

16 декабря Верховный суд России рассмотрит дело по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье.