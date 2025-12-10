В Госдуме предложили увеличить срок обращения за выплатой на погребение

Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) в беседе с РИА Новости предложил увеличить срок обращения за выплатой на погребение с шести месяцев до одного года.

По его мнению, установленный сегодня срок в полгода не учитывает всех жизненных обстоятельств, а его пропуск лишает права на компенсацию, восстановить которое можно только через суд при наличии уважительных причин.

«Столкнувшись с утратой близкого человека, гражданин испытывает тяжелейший стресс, и в этом состоянии ему бывает крайне сложно в сжатые сроки заняться вопросами оформления документов для получения материальной поддержки от государства», — цитирует парламентария РИА Новости.

Панеш подчеркнул, что это гуманная и справедливая мера.

