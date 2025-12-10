Рабочее время в РФ захотели сократить до шести часов в день

Депутаты фракции КПРФ Юрий Афонин, Георгий Камнев и Алексей Куринный предлагают сократить рабочее время в РФ до шести часов в день. Соответствующий законопроект в среду будет внесен в Госдуму, пишет РИА Новости.

© РИА Новости

"Целью проекта федерального закона… является установление нормальной продолжительности рабочего времени не более 30 часов в неделю (не более 6 часов в день при условии пятидневной рабочей недели)", - говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы также считают, что для отдельных категорий работников, например, детей, инвалидов I и II групп, женщин, работающих в сельской местности, учителей, продолжительность рабочего времени стоит сократить до 24 часов в неделю.

По мнению депутатов, такая мера сразу повысит производительность труда, обеспечит рост уровня жизни, уменьшит уровень стресса и выгорания у людей. А главное - положительно скажется на демографической ситуации.

Как отметил Юрий Афонин, с момента принятия закона, ограничившего продолжительность рабочей недели 40 часами, прошло уже больше 30 лет. За это время производительность труда выросла, в производство успели внедрить даже искусственный интеллект.