Кого нельзя уволить по инициативе работодателя в РФ

В России поддержка беременных женщин и семей с детьми (в том числе многодетных) является приоритетно реализуемой задачей, что подтверждается наличием большого числа мер как на федеральном, так и на региональном уровнях, рассказал в беседе с RT Игорь Балынин, доцент Финансового университета при правительстве России.

«Особое внимание следует обратить на перечень гарантий, предусмотренных трудовым законодательством. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем», — пояснил эксперт.

Также он добавил, что запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин.

Отмечается, что привлекаться к работе в ночное время могут только с письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, например, следующие граждане.

«Женщины, имеющие детей в возрасте до трёх лет, работники, имеющие детей-инвалидов, работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, работники, имеющие трёх и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет и другие», — привёл примеры Балынин.

При этом указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время, подчеркнул собеседник RT.

Кроме того, по его словам, привлечение к сверхурочной работе ряда категория граждан допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

«Например, к ним относятся: женщины, имеющие детей в возрасте до трёх лет, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, родитель, имеющий ребёнка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым методом, работник, имеющий трёх и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет и другие», — заявил специалист.

При этом указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы, предупредил Балынин.

Он подчеркнул, что работникам, имеющим трёх и более детей в возрасте до 18 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время до достижения младшим из детей возраста 14 лет.

«Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику, имеющему ребёнка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребёнка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребёнка в возрасте до четырнадцати лет без матери, работнику, осуществляющему уход за членом семьи или иным родственником, являющимися инвалидами I группы, коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней», — рассказал собеседник RT.

Также он отметил, что расторжение трудового договора по инициативе работодателя не допускается, например, с женщиной, имеющей ребёнка в возрасте до трёх лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребёнка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или ребёнка в возрасте до шестнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим указанных детей без матери.

По словам специалиста, исключением является увольнение по отдельно предусмотренным основаниям.

«Примеры: ликвидация организации либо прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем, неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей», — заключил он.

