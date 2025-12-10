10 декабря: какой праздник отмечают в России и мире

10 декабря в России отмечают День создания службы связи МВД, а в мире — День прав человека. У православных — торжество в честь иконы «Знамение». «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 10 декабря 2025 года в России и в других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День создания службы связи МВД

Служба связи в системе МВД появилась 10 декабря 1949 года. В настоящее время ее сотрудники обеспечивают надежной связью органы внутренних дел, а также защищают радиочастотный диапазон от противоправных действий и борются с беспилотными летательными аппаратами. Помимо прочего, служба связи МВД активно участвует в развитии современных технических средств и информационно-коммуникационных технологий.

День марийской письменности

10 декабря 1775 года в книжных магазинах Санкт-Петербурга появилась книга «Сочинения, принадлежащие к грамматике черемисского языка». С нее и началось развитие современной марийской письменности.

Сейчас на языках марийской группы Рес­пуб­ли­ке Ма­рий Эл, Баш­кортостане, Та­та­рстане, Ки­ров­ской, Сверд­лов­ской, Ни­же­го­род­ской об­лас­тях, Перм­ском крае и не­ко­то­рых других ре­гио­нах РФ. Об­щее чис­ло го­во­ря­щих — почти 500 тысяч человек.

Праздники в мире

День прав человека

Памятный день приурочен к годовщине принятия Всеобщей декларации прав человека. В этом документе закреплены неотъемлемые права, которыми обладает каждый человек вне зависимости от расы и национальности, религии, пола, языка, политических или иных убеждений.

Кстати, Декларацию прав человека переводят чаще, чем любой другой документ в мире, ее текст существует на 577 языках.

День подвешенного кофе

Традиция «подвешивать» кофе Неаполя. Посетители могли заплатить за две чашки эспрессо или капучино, выпивая всего одну. Вторую порцию подавали нуждающемуся бесплатно.

Сейчас Подвешенный кофе считается символом общественной солидарности, с недавнего времени праздник в честь этой доброй традиции приурочен ко Дню прав человека.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 10 декабря

День основания Χaнты-Мансийского автономного округа; Международный день прав животных; День церемонии вручения Нобелевской премии.

Какой церковный праздник 10 декабря

Праздник в честь иконы Божией Матери «Знамение»

В 1170 году соединенные силы Владимирского, Смоленского, Рязанского, Муромского, Полоцкого, Переяславского и Ростовского князей, возглавляемые сыном Суздальского князя Андрея Боголюбского, подошли под стены Великого Новгорода. Два дня и две ночи напуганные горожане молились Богу о том, чтобы враги отступили. На третью ночь архиепископ Новгородский Илия услышал голос, который велел ему взять из храма икону Богородицы и вознести ее на городскую стену.

Новогородцы организовали крестный ход и понесли образ. В это время на них полетели тучи вражеских стрел, одна из которых попала в икону. Тогда, согласно преданию, из глаз Девы Марии полились слезы, и ее образ повернулся ликом к городу. После такого Божественного знамения нападавшие испытали неизъяснимый ужас и стали побивать друг друга. Новгородцы же, не теряя времени, устремились в бой и победили.

Какие еще церковные праздники отмечают 10 декабря

День памяти великомученика Иакова Персянина; День памяти преподобного Палладия Александрийского; День памяти святителя Иакова, епископа Ростовского; День памяти преподобного Романа Антиохийского.

Приметы на 10 декабря

10 декабря по народному календарю — Романов день. На Руси в это время ходили в лес за сброшенными лосиными рогами. Согласно поверьям, такой трофей может стать оберегом от врагов и принести в дом удачу. А если потереть рога рукой, исполнится самое заветное желание.

Звезды блестят ярко — к заморозкам; Дым из трубы идет столбом — также к морозу; Багряный рассвет предвещает ветреную погоду; Коровы фыркают — предчувствуют похолодание.

Кто родился 10 декабря

Шотландско-американский музыкант и автор песен, наиболее известен как лидер британской группы Placebo. Вместе с коллективом Молко прославился на рубеже 90-х и 00-х. Сейчас артист ведет закрытый образ жизни и старается держаться подальше от прессы.

Майкл Кларк Дункан (1957-2012)

Американский актер Джона Коффи в фильме «Зеленая миля». В числе других популярных проектов с его участием — фильмы «Девять ярдов», «Город грехов», «Армагеддон», сериалы «Искатель», «Чак», «Два с половиной человека» и другие.

Кто еще родился 10 декабря

Михаил Румянцев (1901-1983) — советский клоун, известный под псевдонимом «Карандаш»; Анатолий Тарасов (1918-1995) — советский хоккейный и футбольный тренер; Кеннет Брана (65 лет) — британский актер.