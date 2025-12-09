"Не нравится — не ходите": Певцов о высоких ценах на «Щелкунчика»

Российские театры могут устанавливать любую стоимость билетов, если на них есть спрос, рассказал журналистам народный артист РФ, депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов. Об этом пишет ТАСС.

Продажа билетов на балет Чайковского «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича, который пройдет в Большом театре в канун Нового года, началась в 10:00 мск 2 декабря и завершилась в 12:02. Все 349 билетов были проданы.

Стоимость составляла от 5 до 50 тыс. рублей. На аукционе самым дорогим оказался комплект билетов на 20 декабря, он обошелся покупателям в 510 тыс. рублей.

«Если Большой театр производит такой продукт, он имеет право устанавливать свои цены. Не нравится — не ходите, посмотрите по телевизору. Я не стану осуждать и обсуждать ценовую политику — это вещь довольно тонкая», — подчеркнул Певцов.

Актер напомнил, что в России подавляющее большинство театров либо муниципальные, либо федерального или регионального подчинения, и все «получают дотации».

По его мнению, если кто-то может купить и покупает билет за 100 тыс. рублей, то «ничего в этом страшного нет».