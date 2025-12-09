Иконостас в квартире стал новым трендом среди россиян

Дизайнеры отмечают растущий интерес россиян к оформлению квартир в православном стиле. Об этом во вторник, 9 декабря, сообщил Telegram-канал Baza.

© Вечерняя Москва

Одним из самых востребованных элементов становится домашний иконостас. Стоимость этой конструкции варьируется от 20 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Кроме того, в числе популярных запросов — подвесные церковные подсвечники (кадило), которые используются вместо традиционных светильников и в оформлении «красных углов».

Для набирающего популярность православного интерьера характерны светлые и теплые тона, простые формы и использование натуральных материалов. Главный акцент делается на ощущении чистоты и простора. Интерьер не должен быть перегружен деталями.

— Сами мастера считают, что такой тренд — это модернизированный минимализм «со вшитым» культурным русским кодом, — говорится в публикации.

Священник Павел Островский рассказал, что среди молодежи в России в последнее время наблюдается растущий интерес к православию. Так, среди прочего заметно выросло число молодых прихожан, что особенно заметно в дни церковных праздников, таких как Пасха.