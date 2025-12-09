В аэропорту Еревана на фоне 16-часовой задержки рейса застряли порядка 150 российских туристов. Людей морят голодом, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, лайнер «Уральских авиалиний» должен был вылететь в 2:30 мск. Вместе с тем, из-за непогоды его перенесли на 19:00 мск.

«По словам россиян, сотрудники [авиакомпании] на протяжении семи часов не предоставляли еду и воду и не выходили на связь», — заметили журналисты.

В итоге, представители авиаперевозчика все же вышли к пассажирам и предложили им покинуть воздушную гавань. Они пообещали, что туристам предоставят номера в ближайшем отеле.

Ранее сообщалось, что обрушившийся на Филиппины тайфун «Калмаеги» застал врасплох сотни россиян. Туристы застряли в аэропортах, не могли вылететь из страны.

Кроме того, в июне 2025 года свыше 1300 российских туристов были вынуждены сидеть в Шардже — эмиратская авиакомпания Air Arabia приостанавливала рейсы из-за конфликта между Израилем и Ираном.