Сестра Ефремова высказалась о Качалиной: «Была сумасшедшая уже давно»

Сестра Михаила Ефремова Анастасия заявила, что смерть экс-супруги актёра — 54-летней Ксении Качалиной — её не удивила. Родственница знаменитости в разговоре с News.ru отметила, что состояние актрисы уже долгое время вызывало беспокойство.

«Лично для меня это (смерть. — прим. Super) не стало шоком. Для меня шоком было её существование. Она совершенно была сумасшедшая уже давно, это было видно. Были какие-то документальные фильмы, какие-то бредовые интервью», — высказалась Анастасия.

Собеседница издания добавила, что оставлять с Качалиной дочь от Михаила Ефремова Анну Марию было попросту опасно, поэтому всё, что можно было сделать, это как-то «отделить от неё ребёнка».

Родственница Ефремова уверена, что проблемы с зависимостью начались во время отношений Качалиной с Иваном Охлобыстиным, который «мог подсадить её на наркотики».

Михаил Ефремов был единственным официальным мужем актрисы, похороны которой пройдут тайно. Дочь Анна-Мария у пары родилась в 2000 году, но брак продлился недолго. К 2010 году актёр получил полную опеку над наследницей, при этом продолжая оказывать финансовую поддержку бывшей супруге.