Путин рассказал, что иногда ездит «по-тихому», без мигалок

Владимир Путин рассказал, что не всегда перемещается по Москве с мигалками. По его словам, иногда он ездит «по-тихому» без всяких кортежей и видит, в частности, что происходит с доставкой, которая вызывает беспокойство граждан. Так президент отреагировал на просьбу члена СНЧ Марины Ахмедовой упорядочить движение электровелосипедов.

Глава государства признался, что ему редко удается прогуляться по Москве и он так остро не чувствует эту проблему, но понимает, о чем речь. На ситуацию с курьерами ему указывал, в частности, губернатор Санкт-Петербурга. Он отмечал, что на рынке труда есть дисбалансы, и доставщики зарабатывают больше, чем рабочие на заходах.

Президент подчеркнул, что движение на улицах городов должно быть отрегулировано. Путин сказал, что даст дополнительные поручения МВД и попросит мэров городов и руководителей регионов сделать соответствующие предложения.

Задававшая вопрос журналистка попросила президента отнести скоростные и мощные средства передвижения к мопедам и обязать их водителей проходить экзамен на право управления.