Избитая в Москве кубанская модель Анжелика Тартанова рассказала журналистам, что ничего не помнит о дне, когда произошло несчастье. Видео опубликовал Telegram-канал «112».

По данным канала, инцидент произошел 23 ноября. Неизвестный злоумышленник избил девушку, нанес ей тяжелые травмы. Позднее родственники обнаружили 33-летнюю Анжелику в одной из столичных больниц.

На кадрах видео модель лежит на койке в клинике, бледная, с очень короткой стрижкой — врачи были вынуждены постричь девушку под машинку, и даже выбрить несколько участков.

На вопросы о том, что произошло, Анжелика отвечает путано, с большим трудом. По ее словам, последнее, что она помнит — как оказалась в больнице.

Ранее сообщалось, что медики диагностировали у Тартановой отек головного мозга, гематомы, ушибы и кровоизлияние. Для удаления одной из гематом Анжелике провели трепанацию черепа. Она находится в тяжелом состоянии.