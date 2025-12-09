Появились новые подробности сделки по продаже квартиры Долиной

Социолог, предприниматель Полина Лурье в рамках сделки отдала певице Ларисе Долиной 1 млн рублей аванса и взяла с нее расписку, пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, Лурье искала новое жилье, изучала объявления в интернете, обратила внимание на лот Долиной.

Риелтор Денис Б. рассказал ей, что квартира принадлежит медийному лицу. Кроме того, в доме повсюду висели портреты Долиной. В итоге, социолог приняла решение о покупке, отдала задаток.

Вместе с тем, в условленный срок Долина не освободила проданную квартиру. Вместо этого на Лурье обрушился поток угроз от неизвестного «Игоря Андреевича» в мессенджере Telegram, отметили журналисты.

Напомним, что второй приезд Полины в квартиру закончился разговором с охраной, которая не пустила новую собственницу. Лурье вызвала полицию и поехала на допрос.

Ранее сообщалось, что Долина в иске к Лурье указала, что та не проявила во время заключения сделки «разумной осмотрительности».