Россиян предложили перевести на удаленку

Сотрудникам и начальству в регионах России с эпидемическим подъемом гриппа следует договариваться о временном переходе на удаленный формат работы. Это даст возможность избежать дальнейшего распространения патогена. Об этом во вторник, 9 декабря, заявил депутат Государственной думы Алексей Куринный.

— Если есть возможность, то лучше дома отсидеться. Если вам позволяют это сделать ваше рабочее место и ваш работодатель, — передает слова народного избранника Life.ru.

Между тем в Москве каждый день увеличивается количество людей, заболевших гонконгским гриппом. В более чем 80 процентах случаев по всей стране выявляют именно этот штамм вируса. Также за неделю на 17,8 процента возросла заболеваемость коронавирусом.

Гонконгский грипп относят к острым респираторным заболеваниям, которые вызывает серотип H3N2 вируса гриппа А. Свое название он получил из-за пандемии, начавшейся в Гонконге в 1968 году. В Роспотребнадзоре фиксируют устойчивый рост заболеваемости в столице. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Ильи Артамонова, насколько опасно это заболевание.