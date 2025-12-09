Авария оставила новокузнецкий поселок без электричества в жуткий мороз

В кузбасском посёлке внезапно пропало электричество. На улице тем временем похолодало почти до –30.

Вечером во вторник, 9 декабря, в посёлке Загорский Новокузнецкого округа аварийно пропал свет, сообщает глава округа Андрей Шарнин.

– В связи с аварией на сетях электрохозяйства в пос. Загорский произошло отключение электроэнергии, – сказал глава.

Бригада электриков уже выехала на место. Шарнин обещает, что в ближайшее время электричество будет восстановлено.

На данный момент в посёлке –29, ночью ожидается дальнейшее похолодание.

Ранее сообщалось, что сетевики отключат электричество в кузбасских городах в пик морозов.