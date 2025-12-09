Авария оставила новокузнецкий поселок без электричества в жуткий мороз

Авария оставила новокузнецкий посёлок без электричества в жуткий мороз
В кузбасском посёлке внезапно пропало электричество. На улице тем временем похолодало почти до –30.
Вечером во вторник, 9 декабря, в посёлке Загорский Новокузнецкого округа аварийно пропал свет, сообщает глава округа Андрей Шарнин.
– В связи с аварией на сетях электрохозяйства в пос. Загорский произошло отключение электроэнергии, – сказал глава.
Бригада электриков уже выехала на место. Шарнин обещает, что в ближайшее время электричество будет восстановлено.
На данный момент в посёлке –29, ночью ожидается дальнейшее похолодание.
