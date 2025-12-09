В Пинежском заповеднике прошла встреча с участием министра природных ресурсов

В Пинежском заповеднике прошла рабочая встреча министра природных ресурсов Архангельской области Анны Шевелевой и директора объединённой особо охраняемой природной территории (ООПТ) региона Александра Кирилова. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

© Сообщество "Пинежский заповедник" в социальной сети в "Вконтакте"

Шевелева и Кирилов обсудили приоритетные направления развития единственного заповедника Архангельской области. Пинежский заповедник остается ключевой природоохранной территорией северной тайги и научной площадкой по изучению природных процессов Европейского Севера.

Во время визита в заповедник Шевелева также ознакомилась с работой научного отдела, службы экопросвещения и посетила музей карста в визит-центре. Министр отметила потенциал заповедника для развития экологического туризма.

Основные задачи на ближайшие годы включают усиление охраны экосистем, модернизацию инфраструктуры для исследований и экотуризма, а также расширение просветительской деятельности. Отдельный блок касается карстовых пещер: планируется разработать меры по сохранению их экосистем и сформировать охранную зону вокруг заповедника. Также запланирована оценка рекреационной емкости территории и обновление маршрутов для организованного туризма.

© Национальный парк "Русская Арктика"

Кирилов рассказал, что в этом году заповедник получил грант Президентского фонда природы. Десять миллионов рублей будет направлено на создание и обновление объектов, необходимых для научной работы и природоохранных мероприятий.

Пинежский заповедник - старейшая особо охраняемая природная территория Архангельской области. В июле 2025 года он был передан в управление государственного учреждения «Национальный парк «Русская Арктика», крупнейшей арктической природоохранной структуры России.